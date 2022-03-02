صادرات كوريا تسجل مستوىً قياسيا لشهر فبراير

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حققت صادرات كوريا الجنوبية الشهر الماضي مستوى قياسيا بالنسبة لأشهر فبراير، حيث قفزت بنسبة 20,6% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحويل الميزان التجاري الكوري إلى فائض للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وبحسب وزارة التجارة الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 53,9 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 53 مليار دولار، وهي أيضا بزيادة سنوية بلغت 25%.وبذلك بلغ حجم الفائض التجاري الكوري في فبراير 840 مليون دولار.وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الواردات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن الميزان التجاري تحسن، حيث تجاوزت قيمة الصادرات مستوى 50 مليار دولار.وزادت الشحنات الصادرة بشكل حاد في معظم القطاعات بما في ذلك أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والشاشات والأجهزة المنزلية والصلب والبتروكيماويات والصحة الحيوية والاتصالات اللاسلكية.وسجلت الصادرات الكورية إلى تسع مناطق، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، نموا في الشهر الماضي.