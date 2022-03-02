السياسية افتتاح متحف لآثار حكومة المنفى في سيول

تم افتتاح متحف جديد في سيول يقدم معروضات ذات صلة بعملية إنشاء حكومة المنفى الكورية ونشاطاتها خلال حقبة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.



وأعلنت وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى عن افتتاح المتحف التذكاري الوطني للحكومة الكورية المؤقتة يوم أمس الثلاثاء، الذي صادف أيضا الذكرى رقم 103 لحركة الأول من مارس المطالبة بالاستقلال.



وقالت الوزارة إن المتحف يسعى إلى نقل روح الاستقلال والحكم الذاتي والجمهورية الديمقراطية التي جسدتها الحكومة المؤقتة. وكان من المقرر أن يتم الافتتاح في نوفمبر من العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب عودة ظهور إصابات كورونا.



ويقع المبنى المكون من أربعة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض في منطقة "صو ديه مون" في سيول.



ويمكن من ذلك المتحف رؤية سجن "صو ديه مون" الذي تم فيه اعتقال وتعذيب العديد من المناضلين الكوريين تحت حكم الاحتلال الياباني.



وسوف يفتتح المتحف التذكاري للجمهور ابتداء من اليوم الأربعاء، وسوف تكون ساعات العمل فيه من 10 صباحا وحتى 6 مساء، وسيتم إغلاقه كل يوم اثنين، وسيكون دخوله مجانا.