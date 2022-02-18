المبعوث الكوري لدى الأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب روسيا فورا من أوكرانيا

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أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "تشو هيون" عن إدانة كوريا الجنوبية بشدة للغزو الروسي لأوكرانيا.جاء ذلك خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت لمناقشة هذه الأزمة، حيث نقل "تشو" تضامن الكوريين الجنوبيين مع شعب أوكرانيا، مستنكرا أي سلوك ينتهك بشكل خطير سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واستقلالها وسلامتها الإقليمية. وكشف السفير "تشو" عن أن كوريا الجنوبية ستشارك في رعاية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب روسيا الفوري من أوكرانيا.واستشهد بشكل خاص بعلاقة سيول بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "377 أ"، الذي قدم أساسا لعقد الجلسة الطارئة الأخيرة. وشدد المبعوث الكوري على حقيقة أن القرار تمت صياغته خلال الحرب الكورية وهو ما ساهم في بقاء كوريا الجنوبية بعد الحرب، مؤكدا على أن الكوريين الجنوبيين ما زالوا يعلقون آمالهم على نظام الأمم المتحدة لحماية السلام في جميع أنحاء العالم. ويُعرف ذلك القرار أيضا باسم "الاتحاد من أجل السلام"، ويسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على أو استعادة السلام والأمن الدوليين عندما يفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بذلك بسبب عدم وجود إجماع بين أعضائه الخمسة الدائمين.كما حث الدبلوماسي الكوري الجنوبي روسيا على الامتناع عن تصعيد الأزمة والبحث بدلا من ذلك عن حلول دبلوماسية، معربا عن مخاوفه من إصدار الكرملين أوامر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى. كما أعرب "تشو" أيضا عن مخاوفه الجدية بشأنالأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين في أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية في البلاد، وتعهد بأن تزيد كوريا الجنوبية من مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا.