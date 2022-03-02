توقعات بتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا مستوى 200 ألف

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من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 200 ألف حالة مع بدء الفصل الدراسي الجديد.ووفقا لبيانات أصدرتها الحكومات الإقليمية، بلغ عدد حالات كورونا الجديدة في 17 مدينة ومقاطعة بالفعل 204 آلاف و960 حالة حتى الساعة 9 من مساء أمس الثلاثاء، بزيادة مقدارها 70 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي. وسوف يتم الإعلان عن الحصيلة اليومية الرسمية التي جمعتها الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق. وكان هذا الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة متوقعا إلى حد كبير وسط الانتشار المستمر للمتحور أوميكرون، لكنه لا يزال يثير المخاوف حيث من المقرر أن يعود العديد من الطلاب إلى الفصول الدراسية.وتسعى سلطات التعليم إلى "تطبيع" التعليم الابتدائي والثانوي بما يتماشى مع سياسة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، حيث قدمت للمدارس إرشادات تتعلق بموعد العودة إلى الفصول الدراسية عن بُعد، بما في ذلك مرضى كورونا الجدد من الطلاب الذين يزيد عددهم عن 3% من إجمالي عدد الطلاب. ومع ذلك، سيتم خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الربيعي التدريس بمرونة مع السماح للمدارس باختيار الفصول عبر الإنترنت أو تقصير مدة الفصول المباشرة أو تخفيض كثافة الفصول الدراسية، لا سيما تلك الموجودة في المناطق التي أبلغت عن العديد من الإصابات الجديدة.