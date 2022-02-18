خمسة كوريين جنوبيين آخرين يغادرون أوكرانيا بعد الغزو الروسي

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غادر خمسة مواطنين كوريين جنوبيين آخرين أوكرانيا وسط الغزو الروسي للبلاد، مما قلل من عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين ما زالوا متبقين هناك إلى 40.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، غادر أربعة إلى المجر بينما غادر الخامس إلى مولدوفا. ومن المرجح أن يحذو المزيد من الكوريين المتبقين هناك حذوهم.وقالت الوزارة إن شخصا واحدا من بين الـ40 الذين يقيمون في أوكرانيا سوف يتجه إلى سلوفاكيا بينما من المنتظر أن يغادر 13 آخرون أوكرانيا خلال المستقبل القريب.وقد ظل عدد الكوريين الذين يأملون في البقاء في أوكرانيا عند 26.ويساعد المسؤولون الدبلوماسيون في سيول على إجلاء الكوريين الجنوبيين من أوكرانيا من خلال إنشاء مكاتب مؤقتة في المناطق الحدودية داخل وخارج أوكرانيا.