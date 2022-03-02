وكالة الطاقة الدولية توافق على توفير 60 مليون برميل من النفط

Photo : YONHAP News

قررت وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطياتها النفطية للمساعدة على استقرار أسعار النفط وسط الارتفاع المستمر في الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.وتوصلت الدول الأعضاء الـ31 في وكالة الطاقة الدولية إلى ذلك الاتفاق خلال مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء. وأعربت وكالة الطاقة الدولية عن أملها في أن يرسل هذا الإجراء رسالة قوية وموحدة إلى سوق النفط الدولية مفادها أنه لن يكون هناك انقطاع في الإمدادات على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أعضاء وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن احتياطيات النفط منذ عام 2011، والمرة الرابعة فقط التي يتم فيها تنفيذ مثل هذا الإجراء منذ أن قامت الوكالة بإضفاء الطابع المؤسسي على نظام الإفراج في حالات الطوارئ في عام 1974. ويبلغ حجم صادرات روسيا النفطية اليومية ما بين أربعة إلى خمسة ملايين برميل. وسوف تصدر الولايات المتحدة حوالي نصف تلك الكمية. وفي الوقت نفسه، تخطط وكالة الطاقة الدولية للنظر في إصدارات إضافية إذا لزم الأمر.وقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليصل سعر البرميل إلى 106,77 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2014، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2014، حيث وصلت إلى 105,61 دولار.