كوريا تتعهد بالمشاركة في الإفراج عن الاحتياطي النفطي

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية أنها سوف تشارك بنشاط في عملية الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية على الصعيد الدولي من أجل تخفيف اضطرابات إمدادات الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكوري اليوم الأربعاء، نقل الوزير "مون سونغ أوك" موقف سيول خلال اجتماع المجلس الوزاري لوكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، حيث قال الوزير مون إن كوريا الجنوبية كعضو مسؤول في المجتمع الدولي تدعم الجهود الدولية لكبح الغزو الروسي المسلح لأوكرانيا وحل الأزمة سلميا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية ستنضم بنشاط إلى قيود التصدير والعقوبات المالية على روسيا، كما ستفرج أيضا عن احتياطيات النفط التي تهدف إلى استقرار سوق النفط.وأشار الوزير الكوري إلى أنه بمجرد أن تقرر وكالة الطاقة الدولية توقيت وكمية الإفراج عن النفط، فإن حكومة كوريا الجنوبية ستشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ستنسق أيضا مع المجتمع الدولي بشأن مصادر الطاقة الأخرى إذا لزم الأمر.