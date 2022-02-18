سفراء ودبلوماسيون يقاطعون كلمة وزير الخارجية الروسي في جينيف

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قاطعت وفود عديدة من بينها وفود الدول الغربية، الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة أمس الثلاثاء في جينيف، حيث غادر عدد من السفراء والدبلوماسيين القاعة قبيل بث كلمته.وأعربت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة "يفينيا فليبينكو" التي قادت مقاطعة كلمة الوزير الروسي، عن شكرها الجزيل للسفراء والدبلوماسيين على دعمهم للشعب الأوكراني الذي يناضل من أجل الاستقلال.ومن جانبه، قال السفير الفرنسي "جيروم بونافون" إن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشددا على أهمية توجيه إشارة تضامن للأوكرانيين.وكانت احتجاجات مماثلة قد اندلعت في اليوم نفسه في قاعة مؤتمر نزع السلاح.وخارج قاعة المؤتمر، علا التصفيق ترحيبا ببادرة المقاطعة، بينما أحاط جميع الدبلوماسين الذين غادروا القاعة بالسفيرة الأوكرانية حول علم كبير لأوكرانيا.ومن جانبه، ندد أيضا وزير خارجية أوكرانيا "ديميترو كوليبا" بالهجمات الروسية العشوائية ضد المدنيين والمنشآت الأساسية، ووصفها بأنها تشكل جرائم حرب، مطالبا بجلسة عامة عاجلة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.وأضاف أن العدوان الروسي تهديد عالمي، ويجب أن يكون الرد عليه عالميًّا.