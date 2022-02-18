إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 200 ألف لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 200 ألف حالة للمرة الأولى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 219 ألفا و241 حالة، مسجلا زيادة تجاوزت 47 ألفا مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 219 ألفا و173 حالة محلية المصدر، منها 68 ألفا و623 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و46 ألفا و933 حالة في سيول، و16 ألفا و104 حالات في مدينة بوسان، و13 ألفا و201 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و12 ألفا و105 حالات في مدينة إنتشون.أما الـ68 حالة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس زيادة بمقدار 96 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8 آلاف و266 حالة وفاة حتى الآن.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 35، ليصل إجمالي عددهم إلى 762 شخصا.