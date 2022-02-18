تنظيم ثالث وآخر مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة بواسطة لجنة الانتخابات

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن يشارك المرشحون الرئاسيون في ثالث وآخر مناظرة تلفزيونية تستضيفها اللجنة الوطنية الكورية للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء.وسوف يشارك في المناظرة كل من "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، و"شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير.وستبدأ المناظرة التلفزيونية في الساعة الثامنة مساء على قناة "كي بي إس"، ومن المتوقع أن تركز على القضايا الاجتماعية، مثل سياسات الرفاهية وكيفية تمويلها، وسبل مواجهة انخفاض عدد السكان.ومن ناحية أخرى، سيتم حظر إجراء استطلاعات الرأي اعتبارا من الغد الخميس، حيث تُجرى عملية التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة يوميْ الجمعة والسبت.