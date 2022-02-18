بيونغ يانغ تحمل الهيمنة الأمريكية والغربية مسؤولية أزمة أوكرانيا

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أرجع السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" السبب الرئيسي في أزمة أوكرانيا إلى الهيمنة الأمريكية والغربية.وقال السفير "كيم" في كلمة ألقاها في جلسة الأمم المتحدة الطارئة الخاصة بشأن أزمة أوكرانيا أمس الثلاثاء في نيويورك إن الولايات المتحدة والدول الغربية مهووسة بالسلوك المتسلط وأحادي الجانب تجاه البلدان الأخرى.وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الغربية تجاهلت مطالب روسيا المعقولة والشرعية بتقديم ضمانات أمنية قانونية، وسعت إلى إضعاف البيئة الأمنية الأوربية بشكل منهجي.وأشار في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة والدول الغربية كانت قد انتهكت سيادة وسلامة العراق وأفغانستان وليبيا بذريعة السلام والأمن الدوليين.وأضاف أنه من المستحيل تحقيق السلام العالمي، طالما ظلت الولايات المتحدة تمارس سياسات أحادية الجانب وغير متكافئة.