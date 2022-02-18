وزير المالية السابق ينسحب من السباق الرئاسي

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انسحب وزير المالية السابق والمرشح الرئاسي لحزب الموجة الجديدة المعارض الصغير من السباق الرئاسي، معربا عن تأييده لمرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه مونغ".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية السابق "كيم دونغ يون" اليوم الأربعاء في سيول، حيث قال إنه ينسحب من السباق الرئاسي، ويقف بجانب مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" لانتخابه رئيسا للبلاد.وقد عقد المرشحان "كيم" و"لي" لقاء أمس الثلاثاء، اتفقا فيه على إحداث تغيير سياسي وتشكيل حكومة موحدة، وأعلنا التضامن بينهما.كما اتفقا أيضا على إصلاحات تشمل تقليص ولاية الرئيس القادم لمدة عام من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية بشكل متزامن اعتبارا من عام 2026، وتطبيق نظام رئاسي لامركزي.وأعرب "كيم" عن أمله في أن يفهم أنصاره أنه اتخذ هذا القرار من أجل تحقيق قيم حزبه وفلسفته.