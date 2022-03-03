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السياسية

يون وآن يتفقان على توحيد الترشح للانتخابات الرئاسية

Write: 2022-03-03 09:17:51

يون وآن يتفقان على توحيد الترشح للانتخابات الرئاسية

Photo : YONHAP News

أعلن المرشحان الرئاسيان "يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي و"آن تشول سو" من حزب الشعب المعارض الصغير، أنهما اتخذا قرارا بتوحيد الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أقل من أسبوع من إجرائها.

وكشف "يون" و"آن" عن هذا القرار في الساعة 8 من صباح اليوم الخميس في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان، وأوضحا أنهما اتخذا هذا القرار لتحقيق تغيير أفضل للنظام.

وأضافا أنه لا شك لديهما في أن قرارهما سيضمن فوز تكتل المعارضة في الانتخابات، كما أكدا أنهما مستعدان لتغيير وإصلاح البلاد بما يتوافق مع رغبات الجمهور.

وقال "يون" و"آن" إنهما الآن فريق واحد، وسوف يعوضان عن نقاط ضعف بعضهما البعض لضمان الفوز في الانتخابات وتشكيل حكومة ناجحة.

وقال "آن" إنه قرر أن يدعم "يون"، الذي تعهد بالفوز في الانتخابات بدعم من "آن" وتشكيل حكومة وطنية جديدة معه. كما اتفق الجانبان على السعي لدمج حزبيهما بعد إجراء الانتخابات مباشرة.
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