مرشح الحزب الحاكم يتعهد بمواصلة طريق الازدهار والسلام والتوحيد

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قال المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" إنه سيواصل السير على طريق الرخاء والسلام والتوحيد. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الخميس، قال "لي" إنه يثق في التاريخ والشعب.جاء ذلك تعليقا على خبر اتفاق منافسيْه المعارضيْن على التقدم بمرشح واحد للانتخابات، حيث أعلن مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" انسحابه من السباق الانتخابي ودعمه لمرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول" في وقت مبكر من صباح اليوم.وعندما سئل عما إذا كان قد اتصل بـ"آن" قبل إعلانه الصادر اليوم، رفض "لي" التعليق.وكان النائب "أو سانغ هو" رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب الحاكم قد وصف في وقت سابق عملية الاندماج بين المرشحيْن المعارضين بأنها "تواطؤ"، وحذر من أنه سيكون هناك حكم صارم من قبل الشعب. وقال إن اللجنة ستنتقل إلى وضع الطوارئ على مدار 24 ساعة للرد بكامل قوتها.وقد أعلن "آن" في مؤتمر صحفي مشترك مع "يون" أنهما قد اتفقا على توحيد الترشح لتحقيق تغيير في الحكم، كما أكدا أن حزبيهما سوف يسعيان إلى الاندماج بعد الانتخابات المقرر لها يوم الأربعاء القادم 9 مارس.