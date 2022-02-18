أكثر من 198 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قريبا من مستوى 200 ألف.وأوضحت السلطات الصحية الكورية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم رصدها طوال يوم أمس قد بلغ 198 ألفا و803 حالات، منها 54 حالة واردة من الخارج، و198 ألفا و803 حالات محلية المصدر، بانخفاض قدره 20 ألفا و438 حالة مقارنة مع أول من أمس الذي شهد 219 ألفا و241 إصابة.وبلغ عدد الإصابات في العاصمة سيول 43 ألفا و675 حالة، وفي مقاطعة كيونغ كي 51 ألفا و941 حالة، وفي مدينة إنتشون 15 ألفا و964 حالة.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بأربعة ليصل إلى 766 مريضا.كما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بـ128 حالة خلال يوم واحد ليبلغ عدد الوفيات التراكمي 8 آلاف و394، بينما بلغ معدل الوفيات 0.23%.وأضافت السلطات الصحية أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج في منازلهم في مختلف أنحاء البلاد قد بلغ 857 ألفا و132 مريضا حتى أمس ليزداد بحوالي 36 ألف مريضا مقارنة مع اليوم السابق.وبلغت نسبة انشغال الأسرّة الخاصة بالمرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفيات المحلية 50,7%.