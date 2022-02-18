إعفاء الهواتف والسيارات الكورية من حظر الصادرات إلى روسيا

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كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن أنها تلقت إخطارا من الولايات المتحدة حول إعفاء المواد الاستهلاكية العامة، بما في ذلك الهواتف الذكية والسيارات الكاملة، من العقوبات الأمريكية على الصادرات إلى روسيا، كما أوضحت أن موعد تنفيذ تلك العقوبات يمكن تأجيله حتى يوم 26 من هذا الشهر.وعقدت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية الاجتماع العاشر لفريق العمل للتعامل مع الوضع الطارئ في أوكرانيا والاقتصاد الكلي والمالي في مركز البنوك في سيول اليوم، حيث أوضحت أن السلطات الكورية الأمريكية ناقشتا العقوبات المالية وحظر الصادرات وهو ما يهم الشركات الكورية.وأوضحت الحكومة الكورية أن إدراج كوريا في الدول المعفاة من هذا الحظر لا يعني أن الصادرات الكورية ستكون حرة تماما، حيث سيتم فقط استثناء الهواتف الذكية والسيارات الكاملة والغسالات وبعض الصادرات الأخرى، إذا لم يتم تصديرها إلى المستخدمين الروس ذوي العلاقة بالشؤون العسكرية.وأضافت أن هناك احتمالا بالسماح للشركات الكورية بتصدير منتجاتها إلى فروعها في روسيا كحالة استثنائية، حيث إن موعد تنفيذ حظر الصادرات إلى روسيا قد يتأخر حتى يوم 26 من هذا الشهر، أي بعد مرور 30 يوما من دخول الحظر حيز التنفيذ.وأشارت الحكومة الكورية إلى أنه لا مفر من الضرر الذي سيلحق بالصناعات والشركات الكورية بسبب تلك العقوبات، لكنها سوف تتعامل بشكل فعال مع الأضرار.