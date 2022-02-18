السلطات الصحية الكورية تتلقى مليونا و250 ألف جرعة من لقاج موديرنا

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من المنتظر أن تتلقى السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم مليونا و250 ألف جرعة من لقاح موديرنا، الذي تم إنتاجه في مصنع "صونغ دو" التابع لشركة "سام سونغ بايولوجيكس" الكورية، في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.وبهذا سيكون قد تم توريد 12 مليونا و190 ألف جرعة من تلك اللقاحات إلى السلطات الصحية الكورية حتى اليوم، من بين إجمالي 150 مليونا و440 ألف جرعة تعاقدت الحكومة الكورية على شرائها خلال هذا العام.ومن المتوقع أن تصل الجرعات المتبقية، البالغ عددها 138 مليونا و250 ألفا، في وقت لاحق على دفعات.وقالت الحكومة الكورية إنها تنوي إجراء مناقشات مكثفة مع شركات الأدوية ذات الصلة من أجل تأمين إمدادات مستقرة للقاحات، كما ستعلن عن الجدول الزمني التفصيلي لتوريد اللقاحات بعد إجراء تلك المناقشات.