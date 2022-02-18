وقف أعمال السفارة الكورية لدى أوكرانيا مؤقتا

Photo : YONHAP News

مع تدهور الأوضاع في العاصمة الأوكرانية "كييف" نتيجة للغزو الروسي، تم وقف أعمال السفارة الكورية هناك بشكل مؤقت، وتم توزيع موظفيها على مناطق أخرى.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس بأن جميع العاملين في السفارة الكورية في أوكرانيا، بمن فيهم السفير "كيم هيونغ تيه"، ينتقلون حاليا من العاصمة كييف إلى مناطق أخرى آمنة، وبصحبتهم أيضا 6 مواطنين كوريين.وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار نتيجة للصعوبات الأمنية التي يواجهها طاقم السفارة الكورية في ظل تصاعد التهديدات العسكرية في العاصمة الأوكرانية.وأكدت على أن السفارة الكورية سوف تستأنف أعمالها في منطقة آمنة في أوكرانيا فور استقرار الوضع.ونتيجة لذلك تم وقف أعمال السفارة الكورية هناك مؤقتا، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول.وأبلغت السفارة الكورية لدى أوكرانيا بتوجيه الاستفسارات حول إصدار التأشيرات وغيرها من الأمور الطارئة إلى السفارات الكورية لدى الدول المجاورة، بما في ذلك رومانيا والمجر وسلوفاكيا.