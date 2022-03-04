الرئيس مون يحذر من خطر الحرب الباردة الجديدة ويحث على تعزيز الأمن

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى استجابة أقوى للقضايا الأمنية المعقدة، لتمكين الإدارة القادمة من التعامل السديد مع أي أزمات ذات صلة.ووفقا للمتحدثة الرئاسية "بارك كيونغ مي" أمس الخميس، أدلى "مون" بهذه التصريحات في أثناء ترؤسه اجتماعا موسعا لمجلس الأمن القومي، استعرض فيه المشاركون المخاطر والتحديات المحتملة في الفترة بين 2021 و2030، بالإضافة إلى الاستجابات الممكنة.وشدد "مون" على أهمية وضع خطط استراتيجية للاستجابة الفعالية للبيئة الأمنية العالمية دائمة التغير.وأشار "مون" إلى أن جائحة كورونا دفعت البلدان إلى التنافس في ريادة وتصدر سلاسل التوريد العالمية والسيطرة على التقنيات الجديدة. كما قال إن الدول تعمل على تشكيل مختلف التكتلات، مع ظهور المؤشرات الدالة على اندلاع حرب باردة جديدة وسط الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس على الحاجة إلى البصيرة والتعاون بين الحكومات المختلفة من أجل أن تقوم كوريا الجنوبية بدور أكبر يتلائم مع مكانتها العالمية القوية.