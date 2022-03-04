تأكيد إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

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أثبتت نتائج اختبار رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" إصابته بفيروس كورونا.وقال مكتب رئيس الوزراء إن "كيم" سيبقى في مقر إقامته لمدة سبعة أيام، حتى الأربعاء القادم، لحين تعافيه، مشيرا إلى أن الأشخاص المخالطين لرئيس الوزراء خضعوا للاختبار وظهرت نتائجهم سلبية باستخدام اختبارات المستضد السريع.وأضاف أحد المسؤولين أن "كيم" سيتعامل مع التقارير والمهام الأخرى عبر الإنترنت خلال فترة علاجه في المنزل.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء إن "كيم" ظهرت نتيجة اختباره إيجابية باستخدام أدوات الاختبار الذاتي، ولذلك علق جدوله اليومي بعد خضوعه لاختبار "بي سي آر" انتظارا لنتيجته.وقال أحد الموظفين بالمكتب إن "كيم" شعر بالإعياء بعد زيارته إلى "دايغو" يوم الاثنين، وعندما ظهرت عليه الأعراض المشتبه بها ليلة الأربعاء أجرى اختبار المستضد السريع مرتين.وظهرت نتيجة الاختبار الأول الذي أجراه في الليل سلبية، ثم ظهرت نتيجة الاختبار الثاني الذي أجراه في الصباح إيجابية.