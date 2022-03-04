كوريا الجنوبية تقدم 3.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى أفريقيا

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قررت كوريا الجنوبية تقديم 3.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى الكوري الأفريقي الخامس المنعقد في سيول أمس الخميس، كشف وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" عن خطة للتعاون في مجال الرعاية الصحية مع الدول الأفريقية.وقد تعهدت كوريا الجنوبية حتى الآن بتقديم 200 مليون دولار لمرفق "كوفاكس"، وهو منصة عالمية لتزويد الدول النامية باللقاحات.ويشارك في المنتدى مسؤولون وزاريون من 10 دول أفريقية، من بينها السنغال وملاوي وغانا.واعتمد المشاركون "إعلان سيول"، الذي دعا إلى التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأفريقي في مجالات الرعاية الصحية والاقتصاد والسلام والأمن. كما اتفقوا على خطط عمل محددة تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين على مدى السنوات الخمس القادمة.وسوف تطلب كوريا الجنوبية من الدول الأفريقية تقديم الدعم لمسعاها إلى استضافة معرض "إكسبو" العالمي لعام 2030 في مدينة "بوسان". ومن المقرر أن يزور المسؤولون الأفريقيون المشاركون في المنتدى مدينة "بوسان" الساحلية اليوم الجمعة.