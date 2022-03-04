المرشح يون يتقدم على المرشح لي بـ5%

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أظهر استطلاع جديد للرأي صدر أمس الخميس أن المرشح الرئاسي "يون صوك يول" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، متقدم على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" خارج هامش الخطأ بمقدار 5%.وفي الاستطلاع المشترك الذي أجري بتكليف من القنوات الثلاث "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس" وشمل أكثر من ألفي شخص يومي الثلاثاء والأربعاء، كان المرشح "آن تشول سو" لا يزال على قائمة المرشحين، قبل انسحابه من الترشح ودعمه للمرشح "يون".ويعد هذا آخر استطلاع عام قبل الانتخابات، حيث يُمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي العام المتعلقة بالانتخابات اعتبارا من الخميس.واختار 42.1% المرشح "يون"، بينما اختار 37.1% مرشح الحزب الديمقراطي "لي"، وبذلك تصدر "يون" السباق الرئاسي بفارق 5 نقاط مئوية، أي خارج هامش الخطأ البالغ 2.2 نقطة مئوية. وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%.وحصل "آن" على نسبة تأييد بلغت 7.4%، والمرشحة "شيم سانغ جونغ" عن حزب العدالة التقدمي على 1.8%.وقال 88.8% من المشاركين إنهم سيواصلون دعمهم للمرشح المختار. وعندما سُئلوا عن المرشح الذي يرجحون فوزه، اختار 47.1% "يون"، واختار "لي" 41.3% من المشاركين.وأجاب 54.5% بأنهم يؤيدون نقل السلطة. كما قال حوالي 88% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيدلون بأصواتهم بالتأكيد في الانتخابات.وبلغت نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" 43.4%.