ارتفاع الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في فبراير لأول مرة منذ 4 أشهر

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر فبراير، للمرة الأولى منذ 4 أشهر.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغت قيمة احتياطي النقد الأجنبي 461.7 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير، بزيادة قدرها 240 مليون دولار عن الشهر السابق.ويمثل هذا أول نمو على أساس شهري بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض.وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع قيمة الأصول غير الدولارية عند تقويمها بالعملة الأمريكية، فضلا عن ارتفاع أرباح الاستثمار.ويذكر أنه حتى نهاية شهر يناير كانت كوريا الجنوبية ثامن أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم، وتصدرت الصين القائمة حيث امتلكت ما قيمته 3.22 ترليون دولار، وتلتها اليابان وسويسرا.