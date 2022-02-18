بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الكورية

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بدأ التصويت المبكر لانتخابات 9 مارس الرئاسية في أكثر من 3500 مركز اقتراع في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.وبدءا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 من مساء يوميْ الجمعة والسبت، سيمكن للناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر في أي من مراكز الاقتراع بعد تقديم بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة.وسيتم السماح لمرضى كورونا الخاضعين للحجر الصحي بالإدلاء بأصواتهم في مناطق منفصلة في مراكز الاقتراع بين الساعة 5 و6 من مساء الغد السبت، كما سيتم السماح لمن ثبتت إصابتهم يوم السبت بالإدلاء بأصواتهم في نفس التوقيت بشرط تقديم نتائج الاختبار.وستدير الحكومة أيضا عشرة أكشاك للتصويت المبكر في مراكز علاج مرضى كورونا، حيث يمكنهم التصويت هناك يوم السبت.ويجب على جميع الناخبين الخضوع لفحص درجة الحرارة قبل التصويت وتطهير أيديهم والبقاء على مسافة مناسبة من الناخبين الآخرين في مراكز الاقتراع.