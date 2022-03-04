الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني ويعرب عن الدعم والتضامن

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أمس الخميس، أكد خلالها على دعم كوريا الجنوبية وتضامنها مع أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، تحدث "مون" عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" أمس الخميس في أول محادثات هاتفية بينهما منذ أبريل 2020.وأعرب الرئيس "مون" عن تعازيه في ضحايا الغزو الروسي وأسرهم في أوكرانيا، وأبدى احترامه للرئيس الأوكراني وشعبه الذي يقاتل ضد الغزو الروسي.وأضاف "مون" أن كوريا الجنوبية تقف متضامنة مع الشعب الأوكراني، مشددا على ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا وأراضيها. كما أشار إلى خطة سيول لتقديم إمدادات طبية إلى أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار.وأطلع "زيلينسكي" الرئيس "مون" على الوضع الحالي في أوكرانيا، وطلب من كوريا الجنوبية تقديم الدعم لمساعدة بلاده في الدفاع عن نفسها والتغلب على الأزمة.