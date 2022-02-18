السياسية رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يحضر معرض الدفاع الدولي بالرياض

من المقرر أن يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنرال "وان إين تشول" بزيارة للمملكة العربية السعودية غدا السبت وتستمر أربعة أيام.

وفي أثناء إقامته في الرياض، سيجري الجنرال "وان" لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن "فياض بن حامد الرويلي"، لبحث القضايا المتعلقة بسبل تنشيط التبادل العسكري والتعاون المشترك في مجال الصناعة الدفاعية.

وسوف يحضر الجنرال الكوري "وان" معرض الدفاع الدولي الأول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الترويج لمميزات الأسلحة الكورية ودعم تصدير المنتجات الدفاعية.

كما سيحضر مدير الإدارة الكورية لبرنامج اقتناء الدفاع "كانغ أون هو" المعرض للترويج للأسلحة الكورية.

وسوف تشارك في معرض الدفاع الدولي الذي سيقام خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من مارس الجاري في الرياض حوالي 800 شركة من 45 دولة، منها 27 شركة كورية.