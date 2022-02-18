إعفاء كوريا الجنوبية من تطبيق قاعدة المنتج الأجنبي المباشر في التصدير لروسيا

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قررت الولايات المتحدة إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول المطبقة عليها قاعدة المنتج الأجنبي المباشر في التصدير لروسيا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن وزير التجارة "يوه هان كو" أجرى مباحثات مع نائب وزير التجارة الأمريكي "دون غرايفيس" اليوم الجمعة، واتفق معه على إعفاء كوريا الجنوبية من تطبيق قاعدة المنتج الاجنبي المباشر في التصدير لروسيا.وأضافت الوزارة أن الجانبين الكوري والأمريكي أشادا بأن الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية بشأن فرض قيود على التصدير لروسيا تتماشي جيدا مع العقوبات الدولية ضد روسيا.وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي أكد أنه سيتخذ في غضون الأيام القليلة القادمة التدابير اللازمة لإدراج كوريا الجنوبية على القائمة المذكورة، موضحة أن الحكومة الكورية ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض قيود إضافية على التصدير لروسيا.وبموجب قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، يتعين على الشركات الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة قبل شحن العناصر التي يتم إنتاجها بتكنولوجيا وبرامج أمريكية إلى روسيا.