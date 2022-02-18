انطلاق بارالمبياد بكين الشتوية 2022 اليوم

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تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين في حفل افتتاح يقام مساء اليوم الجمعة في بكين، وتستمر 10 أيام حتى الثالث عشر من مارس.وسوف تقام فعاليات بارالمبياد بكين الشتوية في بكين ومدينتي يينتشنغ وتشانغ جياكو تحت شعار "معا من أجل مستقبل مشترك".ويشارك في هذا الحدث الأولمبي الشتوي حوالي ألف و500 رياضي من 30 دولة، حيث يتنافسون على 78 ميدالية ذهبية في 6 رياضات.وتشارك فيها كوريا الجنوبية بوفد يتكون من 32 لاعبا ولاعبة و50 مسؤولا رياضيا، وتهدف إلى الفوز بميداليتين برونزيتين.وقد قررت اللجنة البارالمبية الدولية منع اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة في بارالمبياد بكين الشتوية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة فيها تحت علم محايد.