يون يتفوق على لي في آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات الرئاسية

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تبين أن المرشح الرئاسي من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" متفوق على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" طبقا لنتائج آخر استطلاع للرأي أجرته محطات التلفزيون الأرضية الثلاث على 2003 من المواطنين البالغين يومي الأول والثاني من مارس الجاري، أي قبل يوم واحد من الإعلان عن توحيد الترشح بين مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" ومرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو".وبلغ الفارق بين "يون" و"لي" 5%، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد "يون" بلغت 42.1%، فيما بلغ معدلات تأييد "لي" 37.1%.أما مرشح حزب الشعب "آن تشول سو" ومرشحة حزب العدالة "شيم سانغ جونغ" فحصلا على تأييد بنسبة 7.4% و1.8% على التوالي.وتوقع 47.1% من المشاركين في الاستطلاع فوز "يون" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بينما توقع 41.3% منهم فوز "لي".وأكد 88% من المشاركين أنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات.