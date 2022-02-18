وزارة الخارجية تدعو الكوريين المقيمين في روسيا إلى اتخاذ احتياطات للسلامة

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دعت وزارة الخارجية الكوريين المقيمين في روسيا والذين يخططون للقيام بزيارات لروسيا لممارسة احتياطات للسلامة.وأصدرت الوزارة الإشعار في رسالة نشرتها في موقعها على الإنترنت أمس الخميس، حيث أشارت إلى تصاعد التوتر في روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية على موسكو.وطلبت الوزارة من الرعايا الكوريين المقيمين في روسيا إحضار جوازات سفرهم عند الخروج من منازلهم، ونصحتهم بشدة بالامتناع عن الخروج في وقت متأخر، والامتناع أيضا عن زيارة الأماكن التي تتجمع فيها حشود كبيرة من الناس.وقالت الوزارة إن المسيرات الاحتجاجية على غزو روسيا لأوكرانيا تقام في المدن الروسية الكبرى، فيما منعت بعض الدول مواطنيها من السفر إلى روسيا وأوصت رعاياها بالانسحاب من هناك.ويبلغ عدد الكوريين المقيمين في روسيا حوالي 5 آلاف شخص.