كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية في اتجاه البحر الشرقي

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي اليوم السبت، قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن الإطلاق الصاروخي في رسالة أرسلت إلى الصحفيين، وهو تاسع استعراض للقوة لكوريا الشمالية هذا العام. ولم تذكر الرسالة المزيد من التفاصيل.ويأتي د الإطلاق الأخير بعد أقل من أسبوع من ادعاء كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارًا لتطوير "قمر صناعي استطلاعي"،خلافا لوصف الجنوب له بأنه كان إطلاقا لصاروخ باليستي.وتستمر التكهنات بأن كوريا الشمالية ستواصل القيام بأعمال استفزازية، حيث وجهت تهديدًا مستترًا في يناير الماضي حين ألمحت إلى رفع الحظر الذي فرضته ذاتيًا منذ سنوات على اختبار الصواريخ الباليستية النووية والعابرة للقارات.ومنذ بداية هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية العديد من الصواريخ، بما في ذلك صاروخها الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، باستخدام منصات إطلاق مختلفة، مثل القاذفة المتنقلة على الطرق، والقاذفة المحمولة على السكك الحديدية.وجاء الإطلاق الأخير في الوقت الذي تسعى فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز التضامن الداخلي قبل الأحداث السياسية الرئيسية، وسط الجمود في المحادثات النووية مع واشنطن والمشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.