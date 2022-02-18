حرائق الغابات في أولجين تجبر الآلاف على النزوح

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دمرت حرائق الغابات في منطقة "أولجين" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية يوم أمس الجمعة عشرات المنازل وأجبرت الآلاف من المواطنين على النزوح.وبدأت الحرائق على طريق يقع بالقرب من جبل فى منطقة أولجين، الواقعة على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق سيول، فى الساعة 11:17 صباحا أمس الجمعة، وانتشر اللهب نحو قمة الجبل، وفقًا لخدمة الغابات الكورية.ثم امتدت الحرائق شمالا إلى مدينة "سام تشوك" بمقاطعة "كانغ وون" بعد الظهر، بسبب الرياح القوية والطقس الجاف.وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، كما أرسلت 30 طائرة هليكوبتر مروحية و230 عربة إطفاء و1,100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبة في إخماد الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها عن 25 مترا في الثانية، بالإضافة إلى الطقس الجاف.ودمرت الحرائق ما لا يقل عن 50 منزلا، وأدت إلى إجلاء حوالي 4 آلاف شخص في منطقة "أولجين" وحوالي ألف شخص في مدينة "سام تشوك".وقالت السلطات إن نحو 3,300 هكتار من الغابات، أي ما يعادل نحو 4,600 ملعب كرة قدم، وقعت تحت تأثير الحرائق. وتعد هذه هي أكبر منطقة لحرائق الغابات في العقد الماضي.وتقدر الأضرار الناجمة عن الحرائق بحوالي 20.9 مليار وون (17.2 مليون دولار أمريكي)، ومن المرجح أن تتفاقم الأضرار مع انتشار الحرائق في مقاطعة "كانغ وون".ومع انتشار الحرائق في مدينة "سام تشوك"، كافحت السلطات لحماية أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد، الذي يقع في المدينة.وأصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته للمسؤولين بسرعة بذل الجهود لإخماد حرائق الغابات ومنع وقوع الإصابات وحماية محطة الطاقة النووية.