استمرار عمليات مكافحة الحرائق في أول جين وسام تشوك

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ظلت عمليات مكافحة الحرائق الضخمة مستمرة في منطقة "أول جين" الساحلية الشرقية، حيث قامت سلطات الغابات بنشر أكثر من 50 طائرة هليكوبتر وحوالي أربعة آلاف شخص يوم أمس الأحد، بهدف احتواء النيران التي اندلعت هناك.وقال رئيس هيئة مكافحة الحرائق في كوريا "تشيه بيونغ آم" إنه نظرا لأن المنطقة المتأثرة بالحرائق في "أول جين" كبيرة جدا، فسوف يكون من الصعب إخماد جميع النيران في غضون يوم واحد.وقد اندلعت تلك الحرائق صباح يوم الجمعة على طريق بالقرب من أحد الجبال في "أول جين" ثم انتشرت شمالا إلى مدينة "سام تشوك" المجاورة في فترة ما بعد الظهر، مدفوعة بالرياح القوية والطقس الجاف. وبعد ذلك انتشرت النيران إلى المناطق الجنوبية من "أول جين" يوم السبت، لكنها لم تصل إلى منطقة وسط المدينة.وقالت الحكومة الكورية إن الحرائق الهائلة التي انتشرت في ستة مواقع في جميع أنحاء البلاد دفعتها إلى إجلاء حوالي سبعة آلاف شخص، بمن فيهم ستة آلاف من سكان "أول جين" و"سام تشوك".