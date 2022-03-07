الحرائق تدمر أكثر من 14 ألف هكتارا من الغابات

Photo : YONHAP News

دمرت الحرائق التي اندلعت يوم الجمعة الماضي في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات حتى يوم أمس الأحد.ووفقا لبيانات حكومية، دمرت الحرائق حوالي أحد عشر ألف هكتار من الغابات في منطقة "أول جين"، و656 هكتارا في منطقة "سام تشوك"، وألف و656 هكتار في "كانغ ننغ"، وحوالي 170 هكتارا في كل من "دونغ هيه" و"يون كوال". ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، ولكن تم تدمير 463 مركبة.وتم إجلاء أكثر من 7300 شخص بسبب تلك الحرائق، بما في ذلك حوالي 6500 في "أول جين" و"سام تشوك".وقد حشدت السلطات حوالي 90 طائرة هليكوبتر، وأكثر من 830 مركبة، وأكثر من 16 ألفا من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والجنود، من أجل احتواء تلك الحرائق.