كوريا الشمالية تعلن انها أجرت اختبارا مهما لقمر اصطناعي للاستطلاع

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أعلنت كوريا الشمالية يوم السبت الماضي أنها أجرت اختبارا مهما لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع قد أجرت يوم السبت الماضي اختبارا مهما آخر من أجل تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع.وأضافت الوكالة أن الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي أثبتت من خلال الاختبار مدى إمكانية الاعتماد على نقل البيانات، ونظام الاستقبال للقمر الاصطناعي، ونظام التحكم فيه، ونظم التحكم الأرضية المتعددة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وقالت إن إطلاق ذلك الصاروخ جاء بهدف تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع.وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه تم رصد صاروخ باليستي تم إطلاقه من بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة الثامنة و48 دقيقة من صباح اول من أمس السبت الماضي.وأضافت أن الصاروخ حلق حوالي 270 كيلومترا على ارتفاع 560 كيلومترا.