رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في المناطق الساحلية الشرقية لليوم الرابع

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تواصلت اليوم الاثنين أعمال مكافحة الحرائق الهائلة التي اندلعت في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي.وفي هذا الإطار، قامت هيئة الغابات الكورية بتعبئة 53 طائرة هليكوبتر وحوالي خمسة آلاف شخص منذ فجر اليوم، بهدف إخماد النيران الرئيسية خلال فترة النهار، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا اعتبارا من بعد ظهر الغد الثلاثاء.وقد بدأت تلك الحرائق صباح يوم الجمعة الماضي على طريق بالقرب من جبل في "أول جين"، ثم امتدت شمالا إلى مدينة "سام تشوك" المجاورة لها بعد الظهر، مدفوعة بالرياح القوية والجفاف. وامتدت الحرائق إلى المناطق الجنوبية من "أول جين" يوم السبت، ثم انتقل نحو منطقة "كوم كانغ" لزراعة أشجار الصنوبر في "أول جين"، وهو موقع تراثي طبيعي، أمس الأحد.وتمكنت سلطات الغابات من منع الحريق من الوصول إلى موقع التراث الطبيعي والمناطق السكنية، حيث حشدت أكثر من 1800 شخص وحوالي 760 جهاز إطفاء، طوال فترة الليل.