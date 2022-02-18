الرئيس مون يحدد المناطق المنكوبة بحرائق الغابات كمناطق كوارث خاصة

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" أنه تم تحديد المناطق الساحلية الشرقية في "أول جين" و"سام تشوك" كمناطق كوارث خاصة بعد تعرضهما لأضرار جسيمة بسبب الحرائق الهائلة التي اندلعت هناك.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" في تصريحات أدلت بها أمس الأحد، وافق مون على تحديد تلك المناطق في الساعة الثالثة من بعد الظهر، بعد لقائه مع النازحين في ملجأ في "أول جين". وأكد الرئيس للسكان هناك أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم من خلال جهود التعافي لمساعدتهم على استعادة الحياة الطبيعية.وقالت المتحدثة إن مون سيسعى إلى اتخاذ خطوة مماثلة لمنطقتي "كانغ ننغ" و"دونغ هيه" في مقاطعة "كانغ وان" بعد أن تخمد السلطات حرائق الغابات في تلك المناطق وتقيم الأضرار. وسوف يؤدي القرار الرئاسي إلى أن تضخ الحكومة المركزية دعما إضافيا لجهود إعادة الإعمار، حيث إن مناطق الكوارث الخاصة مؤهلة لتلقي أموال الدولة بما يصل إلى 70 في المائة من نفقات ترميم المرافق الخاصة، وما يصل إلى 50 في المائة للمرافق العامة.وسوف يتلقى السكان الذين عانوا من أضرار من الحرائق مدفوعات الإغاثة في حالات الكوارث، بالإضافى إلى تلقي خصومات على رسوم المرافق.