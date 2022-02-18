لجنة الانتخابات تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تصويت مرضى كورونا

Photo : YONHAP News

ستعقد لجنة الانتخابات الوطنية في كوريا اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لمناقشة الإدارة الفعالة لعملية التصويت لمرضى كورونا. وقالت المفوضية القومية للانتخابات إنها ستعقد اجتماعا عاما طارئا في الساعة 10 صباحا لمناقشة تدابير إدارة مرضى كورونا والموجودين في الحجر الصحي في يوم الانتخابات.وأوضحت اللجنة أن الاجتماع يستهدف التوصل إلى مجموعة من التغييرات، بما في ذلك خطوة تسمح للناخبين المصابين بفيروس كورونا بوضع أوراق اقتراعهم في صندوق الاقتراع بأنفسهم.وتدرس اللجنة إزالة مقصورات الاقتراع المنفصلة لمرضى كورونا والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في نفس مقصورات الاقتراع التي يستخدمها الناخبون العاديون بعد ساعات التصويت العادية.ويأتي هذا الاجتماع الطارئ في الوقت الذي واجهت فيه لجنة الانتخابات انتقادات شديدة بسبب إدارتها السيئة لعمليات الاقتراع المبكر لانتخابات 9 مارس الرئاسية.وقد اعتذرت اللجنة بعد أن اشتكى مرضى كورونا ومن هم في الحجر الصحي من فترات الانتظار الطويلة في مراكز الاقتراع يوم السبت، وأثيرت مخاوف بشأن احتمالية حدوث تزوير انتخابي حيث تم جمع بطاقات الاقتراع في صناديق وأكياس تسوق بدلا من صناديق الاقتراع العادية.