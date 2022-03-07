استثناء بعض الوافدين إلى كوريا من الخارج من اختبار بي سي آر

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستنفذ الحكومة الكورية استثناء للقاعدة التي تتطلب من الوافدين من الخارج تقديم اختبار "بي سي آر" سلبي.وقالت السلطات الصحية الكورية إنه اعتبارا من اليوم لن يُطلب من المواطنين الكوريين العائدين إلى كوريا تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل 10 إلى 40 يوما من رحلتهم.وسوف يتطلب الإعفاء وثائق تثبت تاريخ الإصابة. وبدلا من نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية، سيتوجب على الأفراد المؤهلين تقديم شكل من أشكال السجلات البديلة. وتشمل المستندات التي يمكن قبولها سجلات الحجر الصحي الصادرة إما في كوريا أو في الخارج والتي تشير إلى التاريخ المؤكد للإصابة.ويذكر أنه منذ يوليو من العام الماضي، ظلت الحكومة الكورية تطلب من جميع الوافدين من الخارج تقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، من أجل منع دخول حالات كورونا من الخارج.