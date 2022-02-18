كوريا تفرض ضوابط على صادراتها إلى بيلاروسيا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية فرض ضوابط على صادراتها إلى بيلاروسيا لدعمها الغزو الروسي لأوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان أصدرته أمس الأحد إنها ستخطر الولايات المتحدة والدول ذات الصلة بهذا القرار قريبا، موضحة أنها ستوسع دعم وحماية الشركات والمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين قد يتأثرون بالقرار.وأضافت الوزارة أن ضوابط التصدير، التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ستكون مماثلة لضوابط الصادرات الكورية ضد روسيا.وبموجب هذه الخطوة، ستحظر كوريا الجنوبية تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا، وتضمين كيانين في قائمتها السوداء للتصدير، مع فرض ضوابط على الصادرات من المواد غير الاستراتيجية أيضا.وكانت كوريا الجنوبية قد قررت في الأسبوع الماضي حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا ووضع 49 كيانا، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية، ضمن قائمتها السوداء للتصدير.