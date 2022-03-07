مون يعرب عن أسفه إزاء الجدل حول عمليات التصويت المبكر

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أسفه إزاء الجدل الدائر حول التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية.ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي"، قال الرئيس أمس الأحد إن لجنة الانتخابات الوطنية تحتاج إلى تزويد الجمهور بتفسيرات مفصلة وشاملة حول عملية التصويت المعنية.وأمر الرئيس مون اللجنة الوطنية للانتخابات بوضع تدابير شاملة لمنع تكرار مثل هذا الجدل في يوم الانتخابات.كما أصدر تعليماته للجنة ببذل جهود شاملة لحماية حقوق التصويت لمرضى كورونا والموجودين في الحجر الصحي، وضمان عدم وجود مزاعم بتزوير الانتخابات. وأضافت المتحدثة أن الرئيس أعرب عن أسفه وأصدر تلك الأوامر حتى لا يؤدي ذلك الحادث إلى زعزعة ثقة الجمهور في عملية التصويت بأكملها.وقد تعرضت اللجنة الوطنية للانتخابات لانتقادات بسبب إدارتها السيئة المزعومة لعمليات التصويت المبكر لمرضى كورونا والموجودين في الحجر الصحي.