كوريا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف أكثر من 210 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس، مع اقتراب عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة من مستوى ألف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 210 آلاف و716 حالة، منها 88 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 4 ملايين و666 ألفا و977 شخصا.وانخفض العدد اليومي بحوالي 33 ألفا مقارنة باليوم السابق بسبب قلة عدد الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه زاد بـ1.5 مرة مقارنة بالأسبوع الماضي، و2.2 مرة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.وارتفع عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 70 مقارنة باليوم الأسبق ليصل إلى 955 شخصا، وتوقعت السلطات الصحية أن يرتفع العدد إلى مستوى 2500 في غضون هذا الشهر.كما زاد عدد الوفيات بمقدار 139 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف و96 حالة وفاة حتى الآن.