تقرير يشير إلى انتعاش الاقتصاد الكوري وزيادة عدم اليقين للظروف الخارجية

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قال معهد التنمية الكوري في تقرير أصدره اليوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري لا يزال يحافظ على الانتعاش رغم انتشار فيروس كورونا، لكن المخاوف بشأن الظروف الخارجية تتسبب في زيادة عدم اليقين للاقتصاد الكوري بشكل كبير.وأشار التقرير إلى أن الصناعات التحويلية وصناعة الإنشاءات في البلاد تمتعت بانتعاش، فيما توسعت حالة عدم اليقين للاقتصاد الكوري بسبب الظروف الخارجية.وأوضح التقرير أن الإنتاج الصناعي الإجمالي في شهر يناير الماضي قد شهد زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها أقل من نسبة الزيادة في الشهر الأسبق البالغة 6.8%.وقادت أشباه الموصلات الانتعاش في الصناعات التحويلية، فيما انخفض حجم إنتاج السيارات بسبب مشكلة توريد قطع الغيار.وأكد التقرير أن تأثيرات جائحة كورونا السلبية على صناعة الخدمات مازالت محدودة، حيث حافظ التوظيف على الانتعاش.وشهد حجم الإنتاج لصناعة الخدمات زيادة بنسبة 4.8% في شهر يناير الماضي، خاصة الصناعات ذات الصلة بالترفيه والفنادق والمطاعم.كما اشار التقرير إلى أن هبوط مؤشرات البورصة في الدول الرئيسية الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا تتسبب في عدم استقرار السوق المالية الكورية، وأن ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك النفط الخام، قد يكون عاملا سلبيا للاقتصاد الكوري.وقد سجلت أسعار المستهلك في شهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.