مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا آخر بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

Photo : YONHAP News

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع مغلق آخر لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أول من أمس السبت، وذلك بعد أسبوع من عقد اجتماع مماثل يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم الاثنين إن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلبت عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُعقد صباح يوم السابع من مارس حسب توقيت نيويورك.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية تقوم باتصال وثيق مع الدول الأعضاء الرئيسية في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم السابع والعشرين من فبراير، ويوم السبت الماضي، وقالت إن ذلك يجيء ضمن اختبارات تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع.وفيما يتعلق بمشاركة كوريا الجنوبية من جديد في إصدار بيان يدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية، قال المسؤول إن حكومة سيول ستتعامل مع هذه القضية مع الوضع في الاعتبار خطورة إطلاق الصواريخ.وقد شاركت كوريا الجنوبية في إصدار بيان يدين كوريا الشمالية مع 10 دول أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في إصدار مثل ذلك البيان.