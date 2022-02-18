احتدام المنافسة بين مرشحي الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

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قبيل يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، قام مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" بتنفيذ حملات انتخابية في جزيرة جيجو، حيث شدد على أن إساءة استخدام الأمن من قبل فئة سياسية معينة لمصالحها يمكن أن تهدد حياة الشعب وسلامته، ووصف نفسه بأنه المرشح الوحيد للرئاسة القادر على جلب السلام وإنهاء حالة الحرب.وفي وقت لاحق من اليوم، سينفذ "لي" حملات انتخابية في كل من بوسان وديغو وديجون وتشونغ جو.أما مرشح حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" فقد بدأ حملاته الانتخابية في مدينة كوري بمقاطعة كيونغ كي، حيث اتهم مرشح الحزب الحاكم "لي" بأنه حصل على مناصب من خلال حومه حول حافة الساحة السياسية وهوسه بتحقيق مصالحه الشخصية.ومن ناحية أخرى، شارك رئيس حزب الشعب ومرشح الرئاسة السابق "آن تشول سو" في الحملة الانتخابية لـ"يون" في مدينة هانام في مقاطعة كيونغ كي.