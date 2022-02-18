الناخبون المصابون بفيروس كورونا يدلون بأصواتهم بشكل مباشر في مراكز الاقتراع

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قررت لجنة الانتخابات الوطنية الكورية السماح للناخبين المصابين بفيروس كورونا بالإدلاء بأصواتهم بشكل مباشر في مراكز الاقتراع بعد الساعة السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، أي بعد انتهاء عمليات تصويت الناخبين غير المصابين.جاء هذا القرار في اجتماع طارئ عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة الإدارة الفعالة لعملية التوصيت لمرضى كورونا بعد أن واجهت انتقادات شديدة بسبب إدارتها السيئة لعمليات الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية.كما قررت اللجنة أيضا عدم استخدام مراكز اقتراع مؤقتة خاصة للناخبين المصابين بالفيروس، ليدلي المصابون بأصواتهم في نفس مراكز الاقتراع التي سيدلي فيها الناخبون غير المصابين بأصواتهم.وقد اعتذرت اللجنة بعد أن اشتكى مرضى كورونا ومن هم في الحجر الصحي من فترات الانتظار الطويلة في مراكز الاقتراع يوم السبت، وأثيرت مخاوف بشأن احتمال حدوث تزوير انتخابي، حيث تم جمع بطاقات الاقتراع في صناديق وأكياس تسوق بدلا من صناديق الاقتراع العادية.