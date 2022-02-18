حشد 70 ألفا من أفراد الشرطة لضمان عدالة الانتخابات الرئاسية

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قررت الحكومة الكورية تعبئة حوالي 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد يوم الغد الأربعاء للمساعدة على ضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة.وتم الإعلان عن هذه الخطة خلال اجتماع نواب الوزراء يوم أمس الاثنين برئاسة "كو يون تشول" رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، لمناقشة الإجراءات الخاصة بإجراء انتخابات آمنة وعادلة.ووفقا للمسؤولين، سيتم تكليف أفراد الشرطة بالإشراف على النقل الآمن لصناديق الاقتراع التي سيتم جمعها من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، ومهام أخرى حسب الحاجة.وبالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2017، فإن عدد أفراد الشرطة الذين سيتم نشرهم هذه المرة أقل بمقدار 14 ألفا. وقالت هيئة الشرطة إن هذا الانخفاض ناتج عن انخفاض عدد أفراد الشرطة المساعدة خلال السنوات الخمس الماضية.