معدل وفيات كورونا بين المُطَعمين تحت سن 60 يصل إلى الصفر

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قالت السلطات الصحية الكورية إن معدل الوفيات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تقل أعمارهم عن 60 عاما وأصيبوا بالمتحور أوميكرون، قد وصل إلى الصفر.وأوضح وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ريه" في إفادة إعلامية يوم أمس الاثنين إن معدل الوفيات بسبب العدوى بأوميكرون بين أولئك الذين أكملوا ثلاث جولات من لقاحات كورونا قد انخفض إلى مستويات مماثلة لتلك الخاصة بالأنفلونزا الموسمية عند 0,07%.وأضاف أن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك من يموت من الشباب بسبب الإصابة بهذه السلالة، لكن العدد منخفض للغاية بما يكفي لاعتباره "صفرا فعليا"، مشددا على فعالية التطعيم وضرورته.أما بالنسبة لمن هم في سن 60 وما فوق والذين تم إعطاؤهم ثلاث جولات من اللقاحات، فقد كان معدل وفياتهم أعلى، بنسبة 0,52%، لكن اهذا لرقم لا يزال عُشر المستوى بالنسبة لمن هم في نفس الفئة العمرية ممن لم يتلقوا التطعيم.وقد بلغ معدل الوفيات بين الناس في جميع الفئات العمرية المؤهلة للتطعيم، والذين لم يتم تطعيمهم بعد، 0,6%، وهو ما يعد أعلى بست مرات من احتمال الوفاة بسبب الأنفلونزا الموسمية.