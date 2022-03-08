رجال الإطفاء يخططون لاحتواء الحرائق الرئيسية في المناطق الشرقية اليوم

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يعمل رجال الإطفاء على احتواء النيران الرئيسية للحرائق الهائلة التي اندلعت في المناطق الساحلية الشرقية من كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعد أن ظلت تلك الحرائق مشتعلة هناك لخمسة أيام متتالية.وتخطط هيئة الغابات الكورية التي أوقفت انتشار الحرائق على الأرض ليلا، لتعبئة حوالي 90 طائرة هليكوبتر وعشرة آلاف فرد اليوم لاحتواء الحرائق.وقالت الهيئة إنه تم إخماد 50% فقط من الحرائق في منطقة "أول جين" الساحلية الشرقية في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، مع امتداد المنطقة المتضررة على مساحة تزيد عن 17 ألف هكتار. وأخمدت السلطات 95 بالمائة من الحرائق في مناطق "كانغ ننغ" و"دونغ هيه" بمقاطعة "كانغ وان"، بينما أخمدت 70 بالمائة في "يونغ وال" و40 بالمائة في منطقة "دال صونغ" في مدينة "ديغو".ووفقا لمصادر حكومية، دمرت تلك الحرائق 348 منزلا منذ الأسبوع الماضي، مع نزوح أكثر من 330 شخصا وإقامة ما يقرب من 400 شخص في ملاجئ مؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن حرائق الغابات في المناطق الساحلية الشرقية دمرت حوالي 21 ألف هكتار من الغابات.