البنتاغون تحث كوريا الشمالية على وقف الاستفزازات والانخراط في المفاوضات

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انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، ووصفت ذلك بأنه "استفزازات لا داعي لها"، وحثت بيونغ يانغ على الدخول في مفاوضات.وعبّر المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" عن هذا الموقف في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، عندما سئل عن تجارب الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية. وقال كيربي إن هذه استفزازات لا داعي لها. وأضاف أن الولايات المتحدة تحث بيونغ يانغ على وقف إطلاق الصواريخ والاستفزازات.ودعا المتحدث الأمريكي كوريا الشمالية لتوضيح استعدادها للجلوس على مائدة المفاوضات دون شروط مسبقة من أجل إيجاد مسار دبلوماسي نحو تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.ويذكر أن كوريا الشمالية قد أجرت تسع تجارب لإطلاق الصواريخ منذ بداية هذا العام، آخرها كان يوم السبت الماضي، وادعت بيونغ يانغ أنها جزء من برنامج لتطوير أقمار اصطناعية استطلاعية.